Двоє людей загинули та ще троє дістали поранення внаслідок ударів російських безпілотників у Сумській та Середино-Будській громадах Сумської області, повідомляє Національна поліція України.

"Сумська громада. Внаслідок влучання ворожого FPV-дрону в автомобіль загинув 76-річний чоловік, поранено 38-річного чоловіка. У лікарні помер 69-річний чоловік, який отримав поранення і травми 23 листопада внаслідок удару ворожого дрону в Середино-Будській громаді. Крім того, до медичного закладу звернулися жінки віком 60 та 68 років, які були травмовані в той день також внаслідок ударів ворожих дронів", – йдеться у повідомленні відомства в Телеграмі у середу вранці.