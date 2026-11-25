Одна людина дістала поранення внаслідок російських атак безпілотниками на три райони Дніпропетровської області, пошкоджено інфраструктуру, приватний будинок та автомобілі, повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"У Дніпрі пошкоджені інфраструктура та автівка. Постраждав 42-річний чоловік. Він лікується амбулаторно. У Зеленодольській громаді на Криворіжжі противник цілив по інфраструктурі. У Нікопольському районі потерпали райцентр, Марганецька, Покровська, Мирівська та Червоногригорівська громади. Понівечені приватна оселя та автівка", – написав він у Телеграмі у середу вранці.