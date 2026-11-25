У Запоріжжі та Запорізькій області знеструмлено значну кількість споживачів унаслідок пошкодження енергетичної інфраструктури через російські обстріли, повідомило АТ "Запоріжжяобленерго" у Телеграм.

"Внаслідок пошкодження енергетичної інфраструктури, спричиненого обстрілами окупаційних військ РФ, у місті Запоріжжя та Запорізькій області знеструмлено значну кількість споживачів. Введений в дію план реагування на системні аварії в електромережах, працюємо над відновленням електропостачання", – сказав керівник компанії "Запоріжжяобленерго Андрій Стасевський у середу вранці.