Чоловік 1974 року народження загинув унаслідок російської атаки у Білоцерківському районі Київської області, також пошкоджено два вантажні автомобілі та заклад торгівлі, повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Унаслідок ворожої атаки у Білоцерківському районі загинув чоловік 1974 року народження. Виникла пожежа на автостоянці. Її ліквідували. Пошкоджено два вантажні автомобілі. Крім того, пошкоджень зазнав заклад торгівлі. На місці продовжують працювати оперативні служби", – написав він у Телеграмі у середу вранці.