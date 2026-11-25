Сили оборони України за добу ліквідували 2091 окупанта, 14 танків, 22 бойові броньовані машини, 15 артилерійських систем, 597 БпЛА, а також 515 авто та п'ять одиниць спецтехніки, інформує Генеральний штаб Збройних сил України у своєму ранковому зведенні у Телеграм.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.11.26 склали: особового складу – близько 1 643 580 (+2091) осіб, танків – 12 507 (+14), бойових броньованих машин – 25 974 (+22), артилерійських систем – 52 801 (+15), РСЗВ – 2 301 (+0), засоби ППО – 1 769 (+0), літаків – 452 (+0), гелікоптерів – 356 (+0), наземних робототехнічних комплексів – 3 220 (+3), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 620 013 (+597), крилаті ракети – 5 278 (+0), кораблі / катери – 36 (+0), підводні човни – 2 (+0), автомобільна техніка та автоцистерни – 179 599 (+515), спеціальна техніка – 4 937 (+5)", – йдеться у повідомленні.