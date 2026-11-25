Анастасія Бондар призначена новою заступницею з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації в Міністерстві освіти і науки України, повідомив міністр освіти і науки України Андрій Бутенко у Facebook.

"Сьогодні перед нами стоїть багато завдань у сфері цифровізації освіти й науки. Важливо, щоб наші цифрові системи взаємодіяли між собою, державні сервіси були зручними й доступними для учнів, студентів, педагогів і науковців, а управлінські рішення ґрунтувалися на якісних та актуальних даних. Особливо в умовах війни маємо дбати про безпеку та стійкість цифрової інфраструктури", – написав Бутенко.

За його словами, ще одним важливим напрямом, за який відповідатиме Бондар, стануть міжнародні партнерства – залучення міжнародних ресурсів, технологій та експертизи для розвитку української освіти й науки, а також активніше представлення вітчизняних напрацювань і досвіду у світі.

Бутенко додав, що нова заступниця має понад 20 років професійного досвіду в бізнесі та державному управлінні, зокрема в реалізації масштабних державних цифрових проєктів, розвитку міжнародних партнерств та управлінні мережею закладів позашкільної освіти.