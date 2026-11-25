25 листопада 2025 року в Україні та світі відзначають Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок, День Blasé.

Православна церква вшановує пам'ять святого Іоанна (Івана) Милостивого, священномученика Климента Римського.

День 1738 Російська агресія - Day 1738 Russian aggressio

Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/54/134.

25 листопада 1960 року було скоєно жорстоке вбивство сестер Мірабаль. Вони виступали проти Рафаеля Трухільйо, який був тоді лідером Домініканської республіки. Диктатор і тиран створив в своїй країні жорсткий політичний режим. Всіх учасників революційного руху Рафаель Трухільйо страчував власноруч, відрізняючись неймовірним звірством.

Жінки-революціонерки Мірабаль не злякалися можливих тортур і довгий час відстоювали своє право на свободу. Однієї ночі сестер схопила таємна поліція. Їх катували з неймовірною жорстокістю, а тіла після вбивства скинули до яру. Там Мірабаль і знайшли місцеві жителі. Після цієї події супротив проти тиранії диктатора збільшився, а в країні спалахнули масові протести.

День пересичення

День Blasé або День пересичення або День байдужості, що відзначається 25 листопада, – це свято, яке дозволяє людям відчути байдужість та висловити невдоволення тим, що вони вважають звичайним, навіть якщо це суперечить загальному уявленню.

Це особливе свято дозволяє нам на мить відключитися від нашого звичайного ентузіазму, шаленого темпу й прийняти більш стримане, безтурботне ставлення до численних життєвих подій. Запозичене з багатої французької спадщини, слово “blasé” означає стан незворушності, можливо, через надмірне захоплення дивами життя.

Народилися в цей день:

160 років від дня народження Франьо Бучара (1866–1946), хорватського критика, літературознавця, славіста;

135 років від дня народження Клима Лаврентійовича (Лавріновича, Лавриновича) Поліщука (1891–1937), українського письменника, поета, публіциста, фольклориста;

100 років від дня народження Михайла Васильовича Машкіна (1926–1971), українського композитора, поета, фольклориста, культурного діяча.

Ще цього дня:

1905 - У Лубнах виходить перша легальна україномовна газета "Хлібороб";

1981 - У генеральній асамблеї ООН цей день проголошено Міжнародним днем боротьби за ліквідацію насильства над жінками;

1992 - У США на екрани виходить фільм "Охоронець" з Кевіном Костнером та Вітні Г’юстон у головних ролях;

1992 - На Федеральних зборах Чеської і Словацької Республіки був ухвалений закон про розділення Чехословаччини на Чехію та Словаччину;

Церковне свято

День пам’яті святого Іоанна (Івана) Милостивого

За історичними даними жив він в VI-VII столітті на території Олександрії. Народився Іоанн в родині губернатора Кіпру і в дитинстві жив звичайним світським життям того часу.

Присвятив себе Богу Іоанн після втрати дружини та дітей. Ця невтішна подія стала причиною того, що майбутній святий почав вести аскетичне життя. З особливою добротою Іван ставився до бідняків. Він не був ченцем, але його благочестя було настільки великим, що народ вирішив зробити Іоанна патріархом.

Одразу після того, як він вступив в сан, Іван порахував кількість жебраків в Олександрії і роздав їм всім своє майно. За своє життя зробив він чимало добрих справ. Наприклад, викупив кількох полонених, давав притулок знедоленим. За його діяння прозвали Івана Милостивим.

День пам’яті священномученика Климента Римського

День пам'яті священномученика Климента Римського вшановується 25 листопада (8 грудня) за визнанням православної церкви. Святитель Климент обіймав посаду четвертого Папи Римського і проповідував християнське вчення народу.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Андрій, Василь, Віктор, Григорій, Дмитро, Іван, Микола, Олександр, Павло, Петро, Семен, Ярослав.

З прикмет цього дня:

Якщо йде дощ, то відлига буде до 4 грудня; до 25 листопада не було похолодання – весну можна чекати рано; вранці мряка – ввечері буде мороз; 25 листопада хмари пливуть проти вітру - до снігопаду.

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