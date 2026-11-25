Ситуація на Куп'янському напрямку погіршується через посилення ворожої інфільтрації, російські війська намагаються затягувати піхоту безпосередньо в Куп'янськ та на українські плацдарми на лівому березі річки Оскіл, повідомив військовий оглядач Богдан Мирошников.

"На куп'янському напрямку ситуація погіршується. Ворожа інфільтрація відновилася з потроєною силою. Ворог пробує затягувати піхоту як у сам Куп'янськ, так і на лівому березі Осколу на обидва наших плацдарми, з перемінним успіхом", – написав Мирошников у телеграм-каналі.

За його словами, такі спроби противника тривають попри активні дії українських сил північніше та південніше Куп'янська на обох берегах річки.

Журналіст наголосив на стратегічній важливості цієї ділянки фронту, додавши, що Куп'янськ, імовірно, незабаром знову повернеться в медіаполе.

Джерело: https://t.me/myro_shnykov/13417