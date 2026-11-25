Росія фактично проводить приховану загальну мобілізацію через систему квот і фінансового примусу, намагаючись компенсувати втрати, які, за новими оцінками, перевищили 700 тис. загиблих, пише колишній полковник британської армії Геміш де Бреттон-Гордон у колонці для видання The Telegraph.

За оцінками розвідки Міністерства оборони Великої Британії, російські війська продовжують втрачати від 30 тис. до 40 тис. осіб щомісяця. Водночас оприлюднений у понеділок новий аналіз, частково заснований на зламаних статистичних даних, свідчить, що загинули вже понад 700 тис. російських військових, а з урахуванням тяжкопоранених, які не можуть повернутися на фронт, загальна цифра перевищує 2 млн осіб.

"За моєю оцінкою – і оцінкою моїх контактів у британських військових і розвідувальних колах – загальна мобілізація Путіна насправді триває. Він просто її маскує", – зазначає автор.

Зокрема, йдеться про еволюцію системи військового обліку на підприємствах у механізм рекрутингових квот і значних фінансових виплат – наприклад, у Ханти-Мансійському окрузі потенційним рекрутам пропонують 4,1 млн рублів за підписання контракту. При цьому непропорційно велика частка підтверджених втрат припадає на невеликі міста та сільські громади, тоді як Москва та Санкт-Петербург залишаються відносно захищеними в межах негласного "суспільного договору" Кремля з привілейованими верствами.

Водночас автор наголошує, що стратегія виснаження Кремля дедалі більше підривається здатністю України завдавати ударів по стратегічних об'єктах у глибокому тилу РФ – нафтопереробних заводах, військових аеродромах, стратегічних бомбардувальниках і морських цілях. У статті також зазначається, що Чорноморський флот РФ значно послаблений і витіснений із Севастополя до Новоросійська, а виведення з ладу автомобільного Керченського мосту та однієї з прилеглих залізничних гілок змушує Росію забезпечувати війська через "сухопутний коридор", який перебуває під постійними ударами українських дронів.

Де Бреттон-Гордон також звертає увагу на необхідність рішучої підтримки України з боку Великої Британії та Європи на тлі політики президента США Дональда Трампа щодо РФ.

"Велика Британія та Європа зараз несуть історичну відповідальність. Ми маємо забезпечити Україну зброєю, боєприпасами, розвідданими та промисловими потужностями, необхідними для перемоги. Політична слабкість Америки не повинна стати стратегічною можливістю для Москви", – резюмує автор, додаючи, що стратегія війни на виснаження зрештою може зруйнувати самі воєнні цілі Кремля.

Джерело: https://www.telegraph.co.uk/news/2026/11/24/putin-mobilisation-ukraine-war-meat-grinder-casualties-700k/?WT.mc_id=tmgoff_tw_post_war-meat-grinder-casualties-700k%2F&ICID=continue_without_subscribing_reg_first