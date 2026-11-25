Кількість травмованих унаслідок російської атаки по Запоріжжю зросла до 50 осіб, серед них є діти, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін у вівторок ввечері.

"Кількість травмованих зросла до 50. Серед них одне немовля та четверо дітей", – написав Семікін у Телеграм.

Як повідомлялося, унаслідок ворожої атаки на Запоріжжя двоє людей загинули, зруйновано приватний житловий будинок і частково зруйновано п'ятиповерхівку, також пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки, автомобілі й об'єкт транспортної інфраструктури.

Джерело: https://t.me/zoda_gov_ua/69315