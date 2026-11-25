Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України опублікувало проєкт наказу про збільшення тарифів на 15% з 1 січня 2027 року, щоб зменшити збитковість вантажних перевезень

"Доцільною є зміна рівня діючих тарифів на 15% з 1 січня 2027 року з метою покриття запланованого зростання вартості витрат на товари та послуги, які споживає залізничний транспорт під час здійснення діяльності з перевезень", – зазначається у пояснювальній записці до відповідного проєкту наказу Мінфінраструктури на його сайті про зміни до Коефіцієнтів, що застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов'язані з ними послуги.

За розрахунками відомства, навіть попри підняття тарифів на 30% з 1 серпня 2026 року чистий збиток "Укрзалізниці" за дев'ять місяців 2026 року склав 10 млрд грн, а за підсумками всього року очікується на рівні 18,1 млрд грн.

Одна з головних причин – зменшення вантажообігу через морську блокаду з боку Росії та удари по залізниці: у серпні-вересні 2026 року вантажообіг склав 10 413,9 млн ткм замість запланованих 16 645,6 млн ткм (-37,4%).

У тому числі перевезення залізною руди у серпні – вересні цього року були меншими за заплановані на 58,7% через безпекову ситуацію, зокрема технологічні зупинки під час повітряних тривог, пошкодження промислової та залізничної інфраструктури, обмеження роботи портів.

Скорочення перевезень зернових вантажів порівняно із планом становило 47,6% через обмеження на перевезення до припортових станцій Одещини (конвенційні заборони) та вплив безпекової ситуації.

Перевезення чорних металів впали на 43,9% через обмеження електропостачання, пошкодження ПАТ "Запоріжсталь", ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" та ПрАТ "Камет-Сталь" внаслідок ворожих атак, а вугілля – на 31,6% з ПрАТ "ДТЕК "Павлоградвугілля" через пошкодження інфраструктури, погіршення безпекової ситуації в регіоні (заборона руху в денний час, зупинки поїздів під час повітряних загроз), що унеможливлює завезення порожнього рухомого складу та вивіз навантаженої продукції.

У 2027 році, згідно пояснювальній записці, збиток від вантажних перевезень через падіння обсягів перевезень і недоотримання доходів прогнозується на рівні 12,7 млрд грн, а за умови індексації тарифів на 15% – 4,5 млрд грн.

Мінінфраструктури зазначає, що це пов'язано із продовженням обмеження роботи морських портів, яке, з високою ймовірністю, зберігатиметься протягом 2027 року, а також посиленням атак як на вантажовідправників, так і на залізничну інфраструктуру та рухомий склад "Укрзалізниці".

Згідно з розрахунками, для покриття прогнозованих збитків та забезпечення мінімально необхідного обсягу капітальних інвестицій у вантажному сегменті наразі необхідна індексація тарифів становить 23%.

У пояснювальній записці зауважується, що збереження чинного рівня тарифів призведе до подальшого погіршення фінансового стану "Укрзалізниці", зокрема збитковості перевезень порожніх вагонів та майже 71% перевезень вантажів. За прогнозними оцінками, навіть за умови реалізації заходів внутрішньої оптимізації та отримання 16 млрд грн бюджетних коштів на компенсацію витрат за державним замовленням на пасажирські перевезення чистий збиток "Укрзалізниці" у 2027 році становитиме близько 32 млрд грн, а дефіцит коштів перевищить 44 млрд грн.

У відомстві додали, що зазначені показники можуть додатково погіршитися у разі продовження систематичних ворожих атак на об'єкти залізничної, портової та енергетичної інфраструктури.

Серед іншого, за умови відсутності своєчасної індексації тарифів можуть спостерігатись втрати кваліфікованого персоналу через неринковий рівень заробітної плати, рівень чистого відтоку якого прискорився в 2026 році до 1,5 тис. люде на місяць, а також відсутність коштів з початку 2027 року на ремонт локомотивів, колій та інших об'єктів інфраструктури, які експлуатуються понад 40 років.

Передбачається, що прийняття такого наказу дозволить одержати "Укрзалізниці" орієнтовно 8,25 млрд грн додаткових доходів.

Джерело: https://mininfra.gov.ua/storage/app/sites/1/uploaded-files/4-poiasniuvalna-zapiska234.pdf