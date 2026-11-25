Можливість індексації у 2027 році тарифів на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні розглядає Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України, останній раз тарифи піднімали у 2021 році.

У пояснювальній записці до проєкту наказу "Про внесення змін до Коефіцієнтів, що застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов'язані з ними послуги", який опублікований на сайті Мінінфраструктури, зазначається, що прогнозний обсяг пасажирообігу на 2027 рік становитиме 11 259 млн пас.-км, що на 24% менше за показник 2026 року..

У відомстві пояснили, що зменшення пасажиропотоку прогнозується внаслідок скорочення кількості поїздів у графіку руху, зокрема мова йде про скасування окремих рейсів та тимчасове припинення курсування поїздів: Барвінкове, Ізюм, Суми, Лозова, тощо, а також скорочення маршрутів та обмеження відстані курсування поїздів.

Серед інших причин, що спричиняють скорочення пасажиропотоку вказано зниження попиту на перевезення у зв'язку із запровадженням евакуаційних заходів, довготривалими затримками поїздів під час повітряних тривог та пошкодженнями залізничної інфраструктури і рухомого складу внаслідок ворожих обстрілів.

У документі зазначається, що наразі на рівні міністерства обговорюються можливі сценарії щодо перегляду пасажирських тарифів з можливим економічним ефектом близько 2 млрд грн. За прогнозними оцінками, очікуваний збиток товариства за 2026 рік становитиме близько 18,1 млрд грн, а за дев'ять місяців він склав 10 млрд грн.

Очікується, що запровадження такого рішення дозволить додатково зменшити прогнозний дефіцит ліквідності АТ "Укрзалізниці" на 2027 рік та зменшити збитковість сегменту пасажирських перевезень.

У пояснювальній записці нагадали про розроблений проєкт закону щодо організації суспільно важливих послуг з перевезення пасажирів залізничним транспортом, який спрямований на заміну експериментального проєкту щодо запровадження механізму державного замовлення на здійснення залізничних пасажирських перевезень у внутрішньому сполученні.

Зазначається, що повноцінне фінансування державного замовлення пасажирських перевезень у внутрішньому сполученні передбачається з 1 січня 2028 року, а державного замовлення пасажирських перевезень у приміському сполученні з 1 січня 2029 року.

"Укрзалізниця" у 2025 році зменшила дохід від реалізації зовнішнім покупцям на 12,4% порівняно з 2024 роком – до 91,24 млрд та збільшила операційний збиток у 5,5 разів – до 17,03 млрд грн.

Дохід від міжміських пасажирських перевезень у внутрішньому та зовнішньому сполученні збільшився на 11,8% – до 11,94 млрд грн, а збиток від них – на 9,1%, до 9,62 млрд грн.

Приміські перевезення принесли компанії всього 0,51 млрд грн доходів та 9,996 млрд грн збитків, що відповідно на 2,8% менше та 7% більше, аніж у 2024 році.

Нарешті вантажні перевезення скоротилися на 17,1% – до 67,87 млрд грн, а прибуток від них впав у 3,5 рази – до 5,82 млрд грн.

Джерело: https://mininfra.gov.ua/storage/app/sites/1/uploaded-files/4-poiasniuvalna-zapiska234.pdf