Двоє людей дістали поранення внаслідок влучання російського безпілотника у дворі 16-поверхового житлового будинку в Шевченківському районі Києва, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій у вівторок ввечері.

"У Шевченківському районі сталося влучання БпЛА у дворі 16-поверхового житлового будинку. На рівні першого та другого поверхів виникло загоряння на загальній площі 50 кв. м. Пошкоджено фасад з 1-го по 7-й поверх, вибито шибки в сусідніх будинках", – йдеться у повідомленні відомства в телеграм-каналі.

У ДСНС додали, що пожежу вже ліквідовано. Рятувальники обстежили квартири та вивели людей на свіже повітря, на місці також працюють психологи ДСНС Києва.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/81492