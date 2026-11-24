Угорщина виступає проти прив'язки семирічного бюджету ЄС до фінансування України та наголошує на вступі до блоку лише на основі заслуг, заявив прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр.

"Проте ми також чітко дали зрозуміти, що Угорщина у її нинішній бюджетній ситуації – адже ми прийняли країну у дуже складному становищі навесні 2026 року, коли дефіцит бюджету потрібно скоротити з 8,3% до 4,9%, – не може погодитися з тим, щоб 7-річний бюджет Європейського Союзу напряму пов'язували з фінансуванням України ", – сказав Мадяр на спільній пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським у Берегово, передає кореспондент "Інтерфас-Україна".

Втім, він зазначив, що Угорщина від початку війни підтримує Україну "всілякими гуманітарними засобами та значними сумами". Прем'єр запевнив, що Україна й надалі може розраховувати на Будапешт.

"Ми бачимо і знаємо, що Україні потрібні дуже великі кошти, щоб під час війни фінансувати свою оборону, фінансувати життєдіяльність країни, адже така війна природним чином надзвичайно сильно стримує економіку. Проте я вважаю, що Європейський Союз і надалі має можливість зробити те, що він, до речі, зробив торік, коли так само домовився про фінансування обсягом 90 мільярдів євро – зараз, як відомо, йдеться про фінансування на 45 мільярдів євро", – заявив Мадяр.

Відповідаючи на питання стосовно кластерів та вступу до ЄС, він наголосив, що їхнє відкриття є технічним кроком, і "попереду ще дуже-дуже довгий шлях до проведення самих переговорів".

"...із самого початку, коли вперше встановили контакт, ми дали зрозуміти: допоки не буде домовленості про основоположні права людини щодо угорської меншини, ми, звісно, не зможемо погодитися на відкриття кластера, присвяченого демократії, верховенству права та правам меншин. Оскільки з українською стороною нам вдалося домовитися, а згодом і Верховна Рада ухвалила це, пан Президент підписав і розпочинається виконання – це, безперечно, зміцнило нашу довіру", – зазначив очільник уряду.

Він підкреслив, що вступ до Європейського Союзу відбувається на основі власних заслуг (принцип merit-based).

"І це дуже-дуже складний і тривалий процес. Це не означає, що він неможливий, але європейське право не знає такого поняття, щоб не було жодних непорозумінь, як "прискорена процедура, – резюмував Мадяр.