Французька фармацевтична компанія Sanofi домовилася про придбання американського розробника препаратів від респіраторних захворювань Insmed Inc. приблизно за $41 млрд, йдеться в прес-релізі покупця.

Sanofi виплатить по $175 за кожну акцію Insmed. Угода буде оплачена грошовими коштами, її завершення очікується в першому півріччі 2027 року.

Французька компанія передбачає, що придбання почне позитивно впливати на її прибуток у розрахунку на акцію до кінця 2028 року та покращить її "фінансовий профіль" у середньо- та довгостроковій перспективі.

Акції Insmed завершили регулярні торги в понеділок зростанням на 5,5%, закрившись на позначці $149,09 за штуку, і додали ще 0,8% за підсумками додаткової сесії.