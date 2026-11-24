Київ та Будапешт домовилися за можливості наблизити в часі виконання взятих Україною зобов'язань щодо прав національних меншин, де кінцевим терміном визначено кінець 2027 року, заявив прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр.

"Дякуємо, що розпочалося виконання десяти пунктів, які визначають освітні, мовні та інші права національних меншин. Я попросив партнерів по переговорах за можливості прискорити виконання взятих зобов'язань. Ми говорили про використання національної символіки – я вважаю, що і в контексті переговорів про вступ до ЄС ми хотіли б бачити це так, як це має бути: цілком нормально, що меншини можуть без будь-яких обмежень використовувати свою національну символіку на національному святі, а угорці – угорську мову", – сказав Мадяр на спільній пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським у Берегово, передає кореспондент "Інтерфакс-Україна".

Він висловив переконання, що "це цілком природно в Європі та в країні, яка прагне до Європейського Союзу".

"І ми домовилися, що там, де ці речі можна наблизити в часі – адже в угоді кінцевим терміном визначено кінець 2027 року, наприклад, щодо переходу шкіл та інших освітніх питань, – українська сторона спробує реалізувати ці зобов'язання раніше", – розповів Мадяр.

За його словами, вони з українською стороною зійшлися на тому, що "потрібно робити кроки назустріч, адже лише так ми зможемо вибудувати й підтримувати довіру".