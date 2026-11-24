Будапешт засуджує російську агресію та визнає право й обов'язок України захищати свій суверенітет, а також продовжує надавати гуманітарну підтримку українцям, заявив прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр.

"Щодо жорстокого нападу й агресії, яку Росія веде проти України, ми цілком природно визнаємо, що Україна має право – можна сказати, обов'язок – захищати саму себе, свою територіальну цілісність і суверенітет. Угорщина засуджує напад і всіма можливими гуманітарними засобами підтримує Україну, український народ та закарпатських угорців", – сказав Мадяр на спільній пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським у Берегово, передає кореспондент "Інтерфас-Україна".

Крім того, він повідомив, що ще матиме зустріч з представниками угорської нацменшини, з лідерами громади.

"...я хотів би тут також підтвердити те, з чого почав на цвинтарі в Ужгороді: я привіз послання угорського народу, що закарпатські угорські брати можуть розраховувати на Угорщину", – наголосив прем'єр.