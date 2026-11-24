Президент України Володимир Зеленьский і прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр обговорили питання продовольчої безпеки, зокрема, Україна може поставити Угорщині кукурудзу.

«Тут ми можемо бути дуже корисними одне одному. Україна може поставити Угорщині деякий обсяг кукурудзи, враховуючи, що в цьому році в Угорщині був недостатній вражай кукурудзи, якщо буде таке бажання. У будь-якому випадку є багато різних проєктів, багато різних пропозицій», - сказав Зеленський на пресконференції з прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром у Береговому у вівторок, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Зеленський і Мадяр також обговорили безпекові питання, зокрема, сьогоднішні російські удари по Дніпру та Запорожжю.

«Цю війну реально зупинити тільки при повній солідарності Європи, Америки, всіх тих, хто справді хоче реального миру, солідарності з Україною. Дружба з Путіним веде в нікуди. Дехто з наших спільних з Петером (Мадяром – ІФ-У) знайомих може це підтвердити», - наголосив президент.