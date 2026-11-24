Президент України Володимир Зеленський заявив, що можливість його візиту до Будапешту залежить від запрошення угорської сторони.

«Якщо угорська сторона запрошує, то напевно тоді Україна буде розглядати можливість візиту. Ми обговорили Карпатську ініціативу, багато різних ініціатив. Я вважаю, що нам потрібно більше ініціатив між нашими країнам», - сказав Зеленський на пресконференції з прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром у Береговому, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

«Я б на місці прем'єр-міністра мене б запросив у Будапешт. Тому що треба ж все-таки відіграватися», - додав президент.