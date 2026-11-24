Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр повідомив, що Будапешт надав Україні медичне та енергетичне обладнання, ліки та транспортні засоби на суму 1 мільярд форинтів (близько €2,5 млн).

" Сьогодні ми теж приїхали з допомогою вартістю 1 мільярд форинтів, зокрема привезли обладнання в лікарню імені Бертолона, яку ми теж відвідали. І дякуємо, що ви показали нам крило, яке частково завдяки угорським та українським урядам були профінансовані", – сказав Мадяр на спільній пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським у Берегово.

За словами прем'єра, понад 100 мільярдів форинтів допомоги було надано Угорщиною у сферу медицини, освіти, інфраструктури, енергетики та розвитку України.

У Facebook Мадяр також повідомив, що уряд TISZA також вирішив надати додаткову підтримку угорській громаді на Закарпатті – в обсязі одного мільярда форинтів понад уже передбачені кошти – за рахунок бюджету 2026 року. "Для цього ми створюємо Фонд соціального розвитку імені Ілони Зріні", – йдеться у дописі.