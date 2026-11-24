Україна розраховує отримати ракети до винищувачів F-16 і систем ППО NASAMS у межах програми PURL, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Перше – я хочу подякувати тому, що там є пакет ракети для F-16 а також для систем протиповітряної оборони NASAMS. F-16 і NASAMS працюють у нас як ППО – ви прекрасно це розумієте/ Авіація сьогодні служить для збиття під час масових ударів ракетних і дронових. Там дуже серйозний пакет ракет, і воно підписано. І ми це, дай Бог, отримаємо", – сказав Зеленський на пресконференції з прем'єр-міністром Угорщини Петером Мадяром у Береговому, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Водночас, президент зазначив, що Україна поки не отримала ліцензії на виробництва PAC-2 і PAC-3. За його словами, українська сторона отримали підтвердження від президента США Дональда Трампа та позитивну реакцію від компаній, які виробляють ці ракети, однак "не отримали в реальності ці ліцензії".

"Це важливе питання і серйозний виклик, тому що ми хочемо, щоб Німеччина вже почала виробляти, а вона також поки що не виробляє. Хоча вона отримала багато підтверджень і хочеться пришвидшити цей процес", – зазначив він.

Зеленський також повідомив, що у США знаходиться пакет щодо постачання Україні 48 антибалістичних ракет, однак міністр оборони США Піт Гегсет поки не підписав його. Глава української держави зазначив, що Україна розраховує на ці ракети, однак, "якщо там хочуть 60 (ракет – ІФ-У) передати – ми тільки за".