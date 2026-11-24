Міністр оборони України Євгеній Хмара на зустрічі з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Стере в Осло обговорив шляхи отримання ракет-перехоплювачів для захисту від балістики, посилення авіаційних спроможностей України та нарощування виробництва дронів, повідомило Міністерство оборони України у вівторок ввечері у Телеграм.

Як зазначається у повідомленні відомства в телеграм-каналі у вівторок, Хмара поінформував норвезьку сторону про ситуацію на полі бою, головні безпекові загрози та кроки України для протидії їм. Оскільки ключовим викликом залишаються удари балістичними ракетами, очільник Міноборони акцентував на необхідності постачання ракет-перехоплювачів.

Ще одним викликом для України є реактивні безпілотники. "Оскільки авіація на сьогодні є одним із найефективніших способів протидії реактивним дронам, нам важливо масштабувати парк бойових винищувачів. Потреба України – щонайменше 40 додаткових літаків", – підкреслив Хмара.

Сторони обговорили шляхи підтримки Норвегією українських авіаційних спроможностей, а також сфокусувалися на забезпеченні літаків боєприпасами. Крім того, йшлося про необхідність збільшення виробництва та закупівлі безпілотників усіх типів для нарощування дронової переваги на фронті.

"Важливо спрямовувати допомогу партнерів на те, що потрібно Україні в першу чергу – на дрони та ППО. Якісна підтримка дозволяє утримувати фронт і берегти життя наших людей. Дякую Норвегії за готовність надавати допомогу, яка працює та відповідає реальним потребам фронту", – наголосив міністр оборони.