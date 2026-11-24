Близько 17:50 російські військові завдали удару, за попередніми даними, безпілотником типу "Шахед", по Лозовій на Харківщині, постраждали четверо людей.

"Зафіксовано влучання поблизу відділення пошти. Поранення отримали двоє жінок та двоє чоловіків", – повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Окрім того, у вівторок ввечері російський БпЛА вдарив по Мерефі. Пошкоджено щонайменше п'ять приватних домоволодінь. Постраждали двоє людей. Чоловік отримав акубаротравму, жінка – гостру реакцію на стрес.

Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).