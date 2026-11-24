Двоє людей, серед яких 17-річний хлопець, загинули та ще троє, зокрема 12-річна дитина, дістали поранення внаслідок чергових російських обстрілів Одеської області, повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Внаслідок чергових обстрілів загинуло двоє людей: 41-річний чоловік та 17-річний хлопець. Ще троє людей зазнали поранень, зокрема 12-річна дитина. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, приватний будинок, виробничу будівлю та легкові автомобілі", – написав Кіпер у телеграм-каналі у вівторок ввечері.

Він додав, що на місцях влучань працюють усі відповідні служби, а правоохоронці документують чергові воєнні злочини РФ проти цивільного населення.