Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що російська сторона може припинити українські удари, припинивши війну.

"Якщо Путіну не подобаються удари України по його нафтопереробних заводах, він може віддати наказ про припинення війни. Якщо він не хоче, щоб його військові кораблі зазнавали ударів, він може віддати наказ про припинення війни. Не кажучи вже про 432 000 російських солдатів, яких він втратив цього року на полі бою, так і не наблизившись до цілей свого вторгнення. Очевидно, що він не турбується про них. Припиніть скаржитися. Припиніть війну", – написав Сибіга в соцмережі Х у вівторок.

Очільник Кремля Володимир Путін у вівторок заявив, що Україна продовжує завдавати ударів по нафтопереробних потужностях РФ, попри заклик президента США Дональда Трампа утриматися від таких атак. За його словами, у відповідь на такі дії РФ нібито буде змушена вдатися до відповідних заходів.