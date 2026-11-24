Міністерство закордонних справ та Міністерство енергетики України висловили глибоке обурення рішенням генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі призначити своїм заступником підсанкційного російського посадовця Олексія Ферапонтова, який є заступником керівника Федеральної служби з екологічного, технологічного та атомного нагляду РФ ("Ростехнагляд").

"Цей російський посадовець причетний до дій державних структур РФ спрямованих на легітимізацію незаконного захоплення Запорізької атомної електростанції та поширення на неї російського регуляторного контролю. Україна запровадила проти нього персональні санкції Указом Президента України від 12 лютого 2023 року № 75/2023. Внаслідок російської окупації найбільша атомна електростанція Європи перетворена на джерело постійної загрози ядерної та радіаційної безпеки. Призначення на одну з найвищих керівних посад у МАГАТЕ представника державного органу, безпосередньо причетного до підриву принципів ядерної безпеки, є фундаментальним протиріччям самому мандату Агентства", – йдеться в тексті спільної заяви, опублікованої на сайтах відомств.

В ній зазначається, що українська сторона неодноразово наголошувала керівництву МАГАТЕ на категоричній неприйнятності такого призначення як дипломатичними каналами, так і в публічних заявах керівництва міністерств закордонних справ та енергетики України.

"Це кадрове рішення суперечить принципам та стандартам, закріпленим у статті VII Статуту МАГАТЕ, яка визначає найвищі стандарти професійної компетентності та доброчесності першочерговими критеріями добору персоналу, а також гарантує незалежність Генерального директора та працівників Агентства від зовнішнього впливу. Таке призначення також суперечить духу та цілям резолюцій Генеральної конференції та Ради керуючих МАГАТЕ щодо ядерної безпеки, фізичної ядерної безпеки та гарантій в Україні. Міжнародна організація, покликана захищати світ від ядерних загроз, не може наділяти керівними повноваженнями представників державних структур, причетних до створення цих загроз", – наголошується в заяві.

В МЗС та Міненерго назвали рішення Гроссі проявом інституційної слабкості, який підриває авторитет МАГАТЕ та створює небезпечний прецедент для всієї міжнародної системи ядерної безпеки, та виступили з вимогою його скасування.

"Міністерства закордонних справ та енергетики України висловлюють категоричний протест проти цього неприйнятного кадрового рішення та вимагають його невідкладного скасування. Закликаємо держави-члени МАГАТЕ, передусім членів Ради керуючих, надати принципову публічну оцінку цьому призначенню та задіяти передбачені Статутом Агентства механізми для перегляду цього рішення. Дотримання фундаментальних принципів ядерної безпеки, міжнародного права та доброчесності не може бути предметом політичних компромісів", – резюмується в заяві.