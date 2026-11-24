Президент США Дональд Трамп вважає, що Чемпіонат світу з футболу серед жінок 2031 року, який відбудеться у США, Коста-Ріці, Мексиці та на Ямайці, буде економічно вигідним для США.

"Чемпіонат світу з футболу серед жінок 2031 року принесе США значну економічну вигоду, сприятиме популяризації футболу в США та в усьому світі, а також продемонструє винятковість США", – написав він у вівторок у соцмережі Truth Social.

Американський президент висловив думку, що під час чоловічого чемпіонату світу з футболу, який відбувся в Канаді, Мексиці та США влітку 2026 року, його країна зарекомендувала себе як найкращий майданчик для проведення подібних заходів.

Днем раніше Міжнародна федерація футболу (ФІФА) оголосила, що чемпіонат світу з футболу 2031 року серед жінок відбудеться у США, Коста-Ріці, Мексиці та на Ямайці. Вперше у жіночому чемпіонаті візьмуть участь 48 національних збірних. Також стало відомо, що жіночий чемпіонат світу з футболу 2035 року відбудеться в Англії, Північній Ірландії, Шотландії та Вельсі.