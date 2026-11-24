Ускладнення руху транспорту очікується вночі та вранці у середу, 25 листопада, повідомляє пресслужба Українського гідрометеорологічного центру у вівторок.

"Вночі та вранці 25 листопада в Україні, крім півдня, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий). Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту", – йдеться в попередженні Укргідрометцентру про небезпечні метеорологічні явища.

Як повідомлялося, Київська міська державна адміністрація (КМДА) наголошувала, що дорожні служби столиці готові до боротьби з можливою ожеледицею на дорогах, а загалом цієї зими для прибирання снігу та протиожеледної обробки "Київавтодор" підготував 581 одиницю основної та додаткової спецтехніки.