Парламентський комітет здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування продовжить роботу над законопроектом про самоврядування в сфері охорони здоров'я, роботу над підготовкою законопроекту №10372 до другого читання очолить член комітету Артем Дубнов.

Як повідомив глава комітету Михайло Радуцкий на засіданні в понеділок, за основу Верховна Рада прийняла законопроєкт 6 червня 2024 року, з того часу комітет спільно з Міністерством охорони здоров'я опрацював 1564 поправки та пропозиції народних депутатів з урахуванням консультацій із профспілками, громадськими та пацієнтськими організаціями.

Як зауважив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, після низки обговорень та консультацій відомство "знайшло конструктив в тому, щоб врахувати позиції всіх і запустити самоврядування в Україні".

"Ми розуміємо, що для нас вже вкрай важливо сформувати самоврядну організацію, яка буде захищати медичного працівника, надавати професійну оцінку діям медика. Законопроект важливий для того, щоб професійна спільнота могла отримати право ухвалювати рішення щодо своєї професії і водночас нести відповідальність за ці рішення. Для пацієнта це буде додатковий механізм захисту, для медика – більше професійної самостійності і захист власних прав. А для держави – чіткий розподіл повноважень і відповідальності", – сказав він.

Крім того, Ляшко зауважив, що МОЗ готовий "знайти ресурси" для створення і оперативного запуску реєстру медичних працівників.

Водночас Дубнов зазначив, що законопроект про самоврядування в сфері охорони здоров'я суттєво вплине на медичну систему України.

"Якщо хтось не розуміє суті цієї реформи, а вона важка, я би її порівняв з медичною реформою, яку зробила пані Уляна Супрун в 2017 році. Це була важка реформа, яку всі не хотіли, але, тим не менше, ми бачимо її результати, які на щастя є. Зараз в реформі самоврядування ми намагаємося зробити лікаря суб'єктним, не рабом лікарні, а особистою одиницею господарювання, де він відповідатиме за свої вчинків і де він, крім відповідальності за свої права, матиме право прийняти рішення", – сказав він.

Основні дискусії стосувалися, зокрема, питання кількості та структури професійних палат в самоврядуванні, представництва лікарської спільноти, механізмів голосування та делегування при виборах керівного органу.

"Закон з 2024 року лежить, а Україна, мені здається, єдина країна на Європейському континенті, де не існує лікарського самоврядування. І це, як на мене, дуже неправильно. Головна мета законопроекту – передати частину повноважень від виконавчої влади до професійної медичної спільноти. Саме медики мають визначати професійні стандарти, брати участь у допуску до професії та контролювати дотримання вимог професійної етики", – зазначив Радуцький.

Він також зауважив, що "такі масштабні зміни недоцільно впроваджувати в умовах війни, тому в законопроєкті, у разі його ухвалення парламентом, передбачено, що він набуде чинності через рік після завершення воєнного стану".

Як повідомлялося, ініційований Кабінетом міністрів законопроєкт №10372 "Про самоврядування в сфері охорони здоров'я в Україні" був зареєстрований в грудні 2023 року. Мета законопроєкту – запровадити в Україні систему професійного самоврядування у медичній та фармацевтичній сферах, надавши професійним об'єднанням законодавчо визначений статус і частину регуляторних повноважень, які нині належать державним органам.

Законопроєкт має визначити статус, місце та роль самоврядних організацій у системі управління медичними й фармацевтичними професіями та створює правові підстави для делегування їм окремих повноважень у регулюванні професійної діяльності. Лікарі, фармацевти, медичні сестри та інші медичні працівники матимуть більше можливостей самостійно впливати на регулювання своєї професії, її розвиток та умови діяльності. Самоврядні організації повинні представлятимуть професійні інтереси, сприятимуть професійному розвитку та братимуть участь у формуванні політики у сфері охорони здоров'я.

Запропонована модель має враховувати досвід країн ЄС, де професійне самоврядування бере участь у регулюванні медичної та фармацевтичної діяльності.

Джерело: https://www.facebook.com/committeehealth