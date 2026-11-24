Італія висловила занепокоєння з приводу нещодавніх військових операцій у східній Лівії, відповідальність за які взяв на себе український уряд. Про це під час розмови з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою заявив голова МЗС Італії Антоніо Таяні.

"Міністр ще раз наголосив своєму українському колезі, наскільки важливо для Італії продовжувати докладати зусиль, щоб запобігти поширенню конфлікту з Росією також у Середземномор'ї. На думку Італії, необхідно поважати суверенітет Лівії та продовжувати працювати над стабільністю, єдністю та суверенітетом країни, підтверджуючи повну підтримку Італією дій ООН", – повідомляє пресслужба МЗС Італії.

Разом з тим Таяні підтвердив що італійська дипломатія й надалі підтримуватиме оборону України на шляху до справедливого та тривалого миру.

Як повідомлялося, у ніч на 22 листопада Служба безпеки України спільно з Силами оборони провели спецоперацію біля лівійського порту Бенгазі, уразивши двома групами морських дронів (загалом сімома безекіпажними катерами, спущеними на воду з "материнського судна") два російські судна. За даними СБУ, було потоплено багатоцільовий корвет Чорноморського флоту РФ "Меркурій" (проєкту 20380) разом із палубним вертольотом Ка-27 на борту, а також уражено суховантаж MV Angara, який росіяни використовували для військової логістики в межах так званого "Сирійського" та "Лівійського експресу".

23 листопада президент України Володимир Зеленський підтвердив проведення операції, назвавши її "цілком легітимною". Глава держави наголосив, що знищений корвет був одним із найновіших у російському флоті, а вантажне судно перевозило зброю, та попередив, що українські морські операції проти ворожих цілей триватимуть.

У відповідь Міністерство закордонних справ уряду національної єдності Лівії в Тріполі виступило із заявою, в якій засудило атаку поблизу Бенгазі та закликало Київ офіційно пояснити суть і масштаб дій. У відомстві наголосили на "неприйнятності" проведення будь-яких іноземних воєнних операцій на території чи в територіальних водах Лівії та заявили, що продовження російсько-української війни не дає жодній зі сторін права переносити бойові дії в регіон. Крім того, член Президентської ради Лівії Муса аль-Коні назвав інцидент порушенням суверенітету, пригрозив зверненням до Ради Безпеки та Міжнародного суду ООН, а також закликав внести українське керівництво до переліку осіб, причетних до тероризму.

В МЗС України у відповідь зазначили, що загрозу для Лівії створили російські військові кораблі та перевізники зброї, які регулярно туди прибувають, а питання щодо інцидентів у портах варто адресувати РФ, яка використовує цивільну інфраструктуру третіх країн для своїх військових цілей і наражає їх на небезпеку. Речник МЗС України Георгій Тихий наголосив, що Україна має повне право завдавати ударів по законних військових цілях агресора.

"Це російські військові кораблі, а також вантажні судна, які перевозять військову техніку та ресурси, і танкери тіньового флоту, які забезпечують воєнну машину Росії. Україна нікого не "втягує" та нікуди не "переносить" війну. Дії України спрямовані лише проти агресора та не спрямовані проти жодної третьої сторони", – сказав він.