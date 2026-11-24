Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що Таллінн передав Києву сигнал про ризик екологічного забруднення Балтійського моря в разі атак на російські нафтові танкери тіньового флоту, а також наголосив на забороні використовувати повітряний простір, море чи сушу Естонії для завдавання ударів, повідомляє естонський суспільний мовник ERR.

"Ми сказали нашим союзникам і також сказали Україні, що не надаємо для використання свій повітряний простір, море чи сушу – ніхто інший не може ними користуватися. Безумовно, Україні також було передано сигнал про ризик забруднення довкілля. Можливо, вони отримали його вже на нижчому рівні, ніж рівень глав держав, але ми обов'язково повторимо його", – заявив Міхал в ефірі передачі "У студії прем'єр-міністр", коментуючи запитання, чи просила Естонія Україну припинити атаки на російські судна та нафтові танкери у Фінській затоці.

При цьому він зауважив, що українські удари по російському тіньовому флоту та інфраструктурі, ймовірно, триватимуть, оскільки ці судна забезпечують майже половину воєнного фінансування Кремля та використовуються для перевезення озброєння. Однак Міхал наголосив на загрозі витоку нафтопродуктів через поганий технічний стан таких суден, згадавши, зокрема, танкер Sparta II.

"Якийсь корабель тіньового флоту – а вони ж були в досить поганому стані – може отримати пошкодження, і станеться витік. Як у випадку з останнім судном Sparta II, так і з усіма іншими суднами, які перебувають під загрозою або вже зазнали ударів, великий ризик для стану Балтійського моря становить саме можливий витік, і з цим потрібно працювати", – додав прем'єр-міністр Естонії.

Як повідомлялося, у суботу, 21 листопада, фінська Армія оборони виявила атаку безпілотника на російське торгове судно на захід від Суурсаарі у східній частині Фінської затоки, у міжнародних водах. Повідомлялося, що безпілотник уразив судно Sparta II, яке РФ використовувала для військових операцій. Зокрема – для перевезення зброї в Сирії для ймовірного використання у війні проти України.

Своєю чергою міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна назвав атаку безпілотників на російське судно у Фінській затоці побічним наслідком російської агресії та самооборони України, наголосивши, що "Україна має право захищатися". Він також запевнив, що Таллінн не надавав жодній іноземній державі дозволу на використання свого повітряного простору чи морської акваторії для проведення військових операцій, і повідомив, що на прохання Фінляндії до району події для гасіння пожежі на судні було направлено корабель ВМС Естонії "Генерал Курвітс".