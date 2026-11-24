Міністерство оборони США обговорює з автомобілебудівними компаніями можливість масштабного виробництва ними деталей для БпЛА, повідомляє у вівторок The Wall Street Journal (WSJ).

"Пентагон проводить переговори з компанією General Motors (GM) та іншими виробниками, щоб допомогти з масовим виробництвом дронів", – повідомляє видання.

Також газета нагадує, що раніше Пентагон також намагався залучити промислові потужності автоконцернів для складання широкої номенклатури військової продукції – від ракет до вантажівок. Тепер, за даними WSJ, найбільший інтерес до такої співпраці виявляє GM.

Передбачається, що автокомпанії постачатимуть запчастини фірмам, які виробляють безпілотники.

Службовці Пентагону проводили зустрічі з представниками GM, канадської Magna International та інших компаній, зокрема й поза автомобілебудівною сферою. Проте консультації мають попередній характер, остаточних домовленостей поки що немає, уточнює газета.

Пентагон оцінює обсяг ринку безпілотників у $20-30 млрд щороку. За словами джерел, Міністерство оборони готове запропонувати автомобільним компаніям значні суми грошей за участь у своїх ініціативах.

За даними WSJ, хоча Пентагон оголошував про плани закуповувати мільйони дронів, промисловість США лише починає розгортати відповідне виробництво в країні, і багато компаній, які виробляють БпЛА, не готові задовольнити попит американських військових. Водночас Китай є одним із провідних або єдиним постачальником багатьох запчастин для дронів.

Крім того, додає видання, автовиробників непокоїть участь у військовому виробництві через репутаційні ризики, можливість нестабільного попиту з боку Пентагону та невизначеність щодо того, чи передбачатиме Конгрес США щорічно фінансування на ці потреби.