Україна та Норвегія запустили та масштабують новий засіб ППО – пускову установку DESNA, оснащену ракетами українського виробництва та інтегровану із норвезькою системою управління вогнем, повідомив міністр оборони України Євгеній Хмара.

У коментарі журналістам Хмара зазначив, що DESNA вже працює в Україні та показує ефективність у знищенні безпілотників, зокрема реактивних.

"Сьогодні з Норвегією обговорили подальше масштабування цього засобу. Спільне виробництво – приклад того, як український бойовий досвід та експертиза поєднуються з технологіями партнерів і дають конкретний результат", – підкреслив міністр оборони України.

Як повідомлялося, міністр оборони України Євгеній Хмара у вівторок розпочав роботу в Осло, де провів зустріч з міністром оборони Норвегії Торе Сандвіком. Вони розглянули варіанти постачання Україні засобів для захисту неба, зокрема ракет-перехоплювачів для систем ППО. Окремо міністри обговорили проєкт з інтеграції ракет різних типів у системи NASAMS, які має Україна. Також обговорили шляхи постачання додаткових бойових літаків та боєприпасів до них.

Крім того, під час зустрічі міністри підписали угоду про співпрацю щодо впровадження системи DELTA у Силах оборони Норвегії.