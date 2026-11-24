На позачерговому саміті ЄС 26-27 листопада основну увагу буде приділено наступному довгостроковому бюджету Євросоюзу (Multiannual Financial Framework, MFF) на 2028-2034 рр. та фінансуванню України на 2027 рік, оголосив голова Європейської ради Антоніу Кошта.

"Щодо MFF, настав час досягти угоди. Напередодні зустрічі я представив комплексну пропозицію, яку, сподіваюся, ви розглянете в дусі компромісу. На нас усіх лежить відповідальність за пошук збалансованого рішення, яке дасть змогу Європейському Союзу впоратися з майбутніми викликами: підвищенням конкурентоспроможності, зміцненням безпеки та оборони, а також просуванням інтересів Європи на світовій арені за умови збереження тих напрямів політики, які довели свою ефективність", – ідеться в опублікованому у вівторок листі-запрошенні Кошти до глав держав та урядів країн ЄС на позачергове засідання Євроради.

"Поряд із роботою над довгостроковим бюджетом Європейського Союзу ми також маємо обговорити разом із партнерами питання забезпечення фінансових потреб України на 2027 рік відповідно до пропозиції Європейської комісії та на наступний період. Наша підтримка України – це також інвестиція в безпеку самої Європи", – написав голова Євроради.

Він повідомив, що, крім цього, учасники зустрічі на найвищому рівні ЄС приділять час питанню оновлення керівництва Європейського центрального банку, щоб своєчасно ухвалити відповідне рішення.

Кошта написав, що розраховує провести саміт протягом двох днів. Після того, як відбудуться обговорення MFF та фінансування України для "своєчасного досягнення домовленості", відбудеться "перерва для проведення двосторонніх зустрічей".

"Я планую запропонувати лідерам орієнтовний графік роботи, щоб надати процесу певної передбачуваності. Ми знову зустрінемося 27-го числа, і я поділюся своїми висновками", – заявив голова Європейської ради.

Кошта оголосив 21 листопада про свою нову пропозицію державам-членам ЄС щодо довгострокового бюджету Євросоюзу на 2028-2034 рр., у якому, зокрема, оборонні видатки буде збільшено на 232%.