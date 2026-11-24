Автомобіль Українського Червоного Хреста (УЧХ) пошкоджено під час гуманітарної місії внаслідок удару російського FPV-дрона в Слов'янську.

"22 листопада у Слов'янську Донецької області під час виконання гуманітарної місії було пошкоджено службовий автомобіль Ford Transit загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у вівторок.

Інцидент стався під час адресного об'їзду жителів міста, які потребували допомоги з евакуацією. Заступник командира загону швидкого реагування УЧХ у Донецькій області прибув за однією з адрес, щоб допомогти людині залишити небезпечну територію. Коли співробітник вийшов з автомобіля та попрямував до будинку, він почув звук наближення FPV-дрона, після чого пролунав вибух. Російський безпілотник влучив у службовий автомобіль і завдав йому значних пошкоджень.

Ніхто зі співробітників та волонтерів УЧХ не постраждав.

В організації зазначили, що автомобіль був чітко позначений емблемою Червоного Хреста.

УЧХ наголошує на необхідності дотримання норм міжнародного гуманітарного права, зокрема поваги до гуманітарного персоналу, транспорту та захисної емблеми Червоного Хреста.