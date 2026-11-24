У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка завершено роботи з декомунізації пам'ятного знака студентам, викладачам і працівникам університету, які загинули під час Другої світової війни.

"В меморіальному написі, з дотриманням вимог законодавства про декомунізацію та охорону культурної спадщини, були змінені радянські формулювання. Водночас скульптурну композицію 1975 року – збережено", – ідеться в повідомленні КНУ.

Там нагадали, що пам'ятний знак на фасаді головного корпусу університету відкрили у травні 1975 року з нагоди 30-річчя перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, його авторами є скульптори Микола Міщук і Галина Кальченко та архітектор Анатолій Ігнащенко.

Зазначається, що первісний напис відображав характерне для радянського періоду трактування подій Другої світової війни. Зокрема, у ньому згадувалися стара назва університету – Київський ордена Леніна державний університет, "свобода і незалежність радянської батьківщини" та "Велика Вітчизняна війна 1941-1945".

Оновлений напис, узгоджений Постійною історико-меморіальною комісією Вченої ради, має такий зміст: "Студентам, викладачам, працівникам Київського університету, які загинули в роки Другої світової війни 1939 –1945".

У виші розповіли, що відповідні роботи здійснили фахівці комунального закладу "Центр консервації предметів археології" у травні-листопаді 2026 року.

За словами директорки Центр Тетяни Осінчук, головним завданням було зберегти цілісність пам'ятного знака та його історичну автентичність.

"Оригінальний напис 1975 року не видаляли, не демонтували й жодним чином не змінювали – він повністю збережений під новою накладкою", – цитує її пресслужба університету.