Кожна країна-член НАТО самостійно визначає, як вона виконуватиме зобов'язання щодо взаємної допомоги, передбаченні статтею 5 Вашингтонського договору, пояснив перший заступник керівника Офісу президента України Сергій Кислиця.

"Дії, що здійснюються відповідно до статті 5, можуть передбачати застосування збройної сили, а можуть і не передбачати", – написав Кислиця в соцмережі Х.

Він наголосив, що стаття 11 Договору визнає та приймає той факт, що можуть існувати конституційні обмеження, які впливають на те, як окремі члени Альянсу виконують свої зобов'язання згідно зі статтею 5.

"Саме тому стаття 5 Вашингтонського договору 1949 року не гарантує автоматичної військової реакції чи розгортання військ у разі нападу на члена НАТО. Хоча збройний напад на одного члена розглядається як напад на всіх, кожна країна приймає рішення самостійно – Договір вимагає від кожного члена вжити "таких заходів, які він вважає необхідними, включаючи застосування збройної сили". Підтримка може варіюватися від надання військ та озброєння до дипломатичної, економічної або логістичної допомоги", – роз'яснив чиновник.

Він також відзначив, що застосування статті 5 не відбувається миттєво. Союзники повинні провести консультації та дійти згоди щодо того, чи є певна подія підставою для застосування статті 5. Після терактів 11 вересня прийняття рішення про її застосування зайняло кілька тижнів обговорень.

Разом з тим, не кожна атака чи кіберінцидент автоматично перевищує встановлений поріг. Договір охоплює збройні напади в Європі або Північній Америці. Некінетичні інциденти, такі як кібератаки, мають високий поріг, щоб кваліфікуватися як збройний напад.

"Не кожна операція під керівництвом НАТО є місією відповідно до статті 5. Стаття 5 застосовувалася лише один раз – після 11 вересня – тоді як пізніші місії проводилися на підставі окремих мандатів", – додав Кислиця.