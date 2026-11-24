Росія вчетверте поспіль не змогла увійти до складу Виконавчої ради Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, зазначивши, що держава-порушниця Конвенції про заборону хімічної зброї не може контролювати її виконання.

"Держава, яка систематично порушує Конвенцію про заборону хімічної зброї та використовує заборонені хімічні речовини як засіб агресії, не може контролювати її виконання. Вітаємо Польщу та Естонію. Міжнародне право має бути непорушним. Жодного потурання, жодної безкарності, жодних винятків", – написав Сибіга у Х.

Росія поступилась Польщі та Естонії. 117 голосів – за Польщу, 111 – за Естонію і лише 46 – за Росію.