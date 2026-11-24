Міністр оборони України Євгеній Хмара в Осло в межах зустрічі з міністром оборони Норвегії Торе Сандвіком підписали угоду про співпрацю щодо впровадження системи DELTA у Силах оборони Норвегії.

Як повідомляє пресслужба Міністерства оборони України, у межах ініціативи DELTA Lab Норвегія зможе використовувати та адаптовувати DELTA, а також долучатися до її подальшого розвитку. Сторони також обмінюватимуться досвідом щодо впровадження, застосування та навчання роботі з бойовою екосистемою.

"Ми домовились співпрацювати щодо впровадження DELTA у Норвегії, і це посилить оборонні спроможності наших країн. Відтак ми надамо нашим норвезьким партнерам доступ до складових системи для її впровадження та розвитку. Водночас наші домовленості не передбачають передачу бойових чи інших оперативних даних з України. Норвегія отримає безпечний та перевірений війною цифровий інструмент, який буде адаптований під її оборонні потреби", – сказав Хмара.