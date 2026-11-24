Дорожні служби столиці готові до боротьби з можливою ожеледицею на дорогах, а загалом цієї зими для прибирання снігу та протиожеледної обробки "Київавтодор" підготував 581 одиницю основної та додаткової спецтехніки, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА) у вівторок.

Як зазначається в повідомленні, наразі спецтехніку розміщують на вихідних позиціях, щоб у разі зниження температури оперативно розпочати обробку вулиць. Причиною ризику утворення ожеледиці на дорогах столиці є зниження температури до 0 °C після першого мокрого снігу.

У КМДА також повідомили, що фахівці завчасно обробляли дороги, приділивши особливу увагу небезпечним ділянкам.

"Просимо водіїв бути максимально уважними та обережними на дорогах, а також дотримуватись правил дорожнього руху", – наголосили у пресслужбі відомства.