Міністр оборони України Євгеній Хмара провів в Осло зустріч з міністром оборони Норвегії Торе Сандвіком, вони предметно обговорили підтримку України у зимовий період та протягом 2027 року.

Як повідомляє пресслужба Міністерства оборони України, в наступному році двостороння допомога від Норвегії становитиме щонайменше $7 млрд. У першу чергу вона стосуватиметься пріоритетних напрямів – посилення протиповітряної оборони та безпілотних систем.

"Розглянули варіанти постачання Україні засобів для захисту неба, зокрема ракет-перехоплювачів для систем ППО. Маємо вагомі та важливі для України домовленості", – сказав Хмара.

Окремо міністри обговорили проєкт з інтеграції ракет різних типів у системи NASAMS, які має Україна. Також обговорили шляхи постачання додаткових бойових літаків та боєприпасів до них.

Крім того, Хмара окреслив основні напрями розвитку співпраці між Україною та Норвегією. Серед них – обмін бойовим досвідом та розвиток спільних підприємств, де країни вже мають практичні напрацювання.