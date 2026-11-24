Президент України Володимир Зеленський запропонував визначити можливості розширення програми "Карпатська зміна", яка дає змогу дітям зі східних областей і прифронтових громад проходити реабілітацію та відпочивати в західних регіонах країни.

"Дуже хороша програма Віктора (Ляшка – міністра охорони здоров'я – ІФ-У) "Карпатська зміна", – і молодці, – яка дає можливість тисячам дітей наших зі східних областей, із прифронтових громад отримати реабілітацію та відпочинок у західних наших регіонах, регіонах західної частини нашої держави. Давайте разом визначимо, як можна масштабувати цю програму і не тільки – такі відповідні програми", – сказав Зеленський у зверненні до учасників засідання Конгресу місцевих та регіональних влад у вівторок.

Він подякував громадам, які допомагають прифронтовим і прикордонним територіям, зокрема підтримують дітей зі східних регіонів.