Чорногорія має намір запустити систему електронних віз (e-Visa) для іноземних туристів у травні 2027 року напередодні початку туристичного сезону, повідомляє портал RTCG із посиланням на керівника генерального директорату з консульських питань МЗС країни Івану Джуканович.

"У рамках гармонізації візової політики з 1 листопада було запроваджено візовий режим для громадян Росії, Білорусі, Китаю, Туреччини та Саудівської Аравії. Це було не питанням вибору, а зобов'язанням, яке ми взяли на себе на шляху до євроінтеграції", – сказала вона.

Як зазначила Джуканович, наразі МЗС спільно з Програмою розвитку ООН розробляє платформу для подання заяв на електронні візи, яка дозволить спростити процедуру їх оформлення для іноземців та скоротити терміни розгляду заяв.

"Нова візова інформаційна система має бути готова до початку наступного туристичного сезону, а запровадження e-Visa заплановано на травень", – розповіла представниця МЗС Чорногорії.

Передбачається, що туристи зможуть онлайн надіслати анкету та документи, сплатити консульський збір, а потім отримати електронну візу. Поїздка до консульства знадобиться лише в окремих випадках. При цьому вартість електронної візи та терміни її оформлення наразі невідомі.

Джуканович наголосила, що модернізація системи вимагатиме зміцнення кадрового та адміністративного потенціалу самого міністерства, дипломатичних і консульських представництв, а також інших компетентних відомств.