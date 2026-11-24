Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр розпочали зустріч на Закарпатті, передає ТСН.

На початку зустрічі Зеленський подякував Мадяру за будову сусідських відносин з Угорщиною.

"Дуже важливо, щоб нас підтримував світ і підтримувала Європа, бо це війна в Європі, в Україні", – сказав Зеленський.

У свою чергу, Суспільне повідомляє, що Угорщина надала гуманітарну допомогу близько на $3 млн, це зокрема, медичні монітори, ліки, генератори, інше енергетичне обладнання та транспорт.

Також угорський уряд також виділив мільярд форинтів на підтримку угорської громади Закарпаття, для цього створять фонд імені Ілони Зріні, який підтримуватиме медицину, освіту, культуру та умови для життя громади.

"Мадяр повідомив, що Україна й Угорщина за кілька тижнів домовилися про 10 пунктів щодо мовних, культурних та освітніх прав угорської національної меншини", – повідомляє Суспільне.