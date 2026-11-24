Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив на гострій потребі України в ракетах Patriot для захисту мирних жителів від російських атак, коментуючи публікацію видання Financial Times про те, що Пентагон відкладає їхнє постачання.

"Сподіваюся, що ця інформація неправдива. Вони вкрай необхідні для захисту українського цивільного населення від російських балістичних ракет", – зазначив глава польського зовнішньополітичного відомства у соціальній мережі Х у вівторок.

Як повідомлялося, видання Financial Times із посиланням на джерела поінформувало, що міністр оборони США Піт Гегсет ще не підписав контракт на постачання Києву 60 ракет-перехоплювачів PAC-3 та PAC-2 для систем Patriot (зокрема з європейських арсеналів), які вже оплатили західні союзники.

За даними ЗМІ, через відсутність американського дозволу на експорт та реекспорт не було схвалено жодну з чотирьох запланованих партій ракет PAC-3 на вересень-грудень, що на тлі посилення російських ударів по містах і критичній інфраструктурі призводить до того, що майже кожна балістична ракета РФ досягає цілі. Водночас у Пентагоні на запит журналістів заявили, що жодних змін у політиці оборонного відомства США щодо підтримки України не відбулося.