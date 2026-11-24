Американська делегація на саміті "Великої сімки" у Парижі порушила питання ядерної безпеки та відновлення "Нового захисного ковпака" на Чорнобильській атомній електростанції, повідомляє посольство США в Україні в соцмережі Х.

Посол з питань ядерної безпеки Пол Х'юстон наголосив на необхідності міжнародної підтримки для відновлення укриття на ЧАЕС.

"У листопаді я відвідав цей об'єкт, щоб обговорити міжнародні зусилля з відновлення та можливості подальшої співпраці між США та Україною у всіх сферах ядерної галузі, зокрема в питаннях безпеки, енергетики та технологій майбутнього палива", – розповів Х'юстон.

Він також вшанував героїв, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи 1986 року, "віддавши належну шану їхній мужності та самопожертві".