В Україні по закінченні зими у березні-квітні 2027 року спостерігатиметься профіцит електричної енергії і активізується питання нарощування її експорту, вважає голова енергокомітету Верховної Ради України Андрій Герус.

"Сьогодні це може звучати трохи дивно, бо у нас є відключення і здається, що у нас дефіцити, але повірте мені, вже у березні-квітні у нас буде профіцит електроенергії і питання експорту буде стояти дуже гостро і актуально", – сказав він під час Energy Day 2026, організованому Європейською Бізнес Асоціацією у вівторок.

В зв'язку з цим, наголосив Герус, Україні слід працювати над підвищенням дозволеної потужності експорту в країни ЄС, яка складає наразі 750 МВт, в той час як імпорт в Україну дозволений на рівні 2400 МВт.

За його словами, з цією метою на розгляді парламентського комітету наразі перебуває законопроєкт про проєкти спільного взаємного інтересу, який стосується пришвидшеного і сприятливого режиму для реалізації проєктів, які містять спільний інтерес як для України, так і для країн ЄС.

"Безумовно, що тут мова йде в першу чергу про транскордонні потужності, інтерконектори, тобто газопроводи, у яких можна здійснювати експорт і імпорт газу з України в ЄС і з ЄС в Україну, і так само про нові лінії електропередач, які можуть дати нам експортно і імпортні можливості", – зазначив Герус.

Він додав, що вказаний законопроєкт має бути проголосований у другому читанні, найбільш вірогідно, вже в наступному році, і він є дуже важливим з точки зору розширення експортних потужностей.

"Нам дуже важливо підняти цю величину експорту і до 2400 МВт, і навіть вище, тому що ми бачимо, що у нас в Україні відбувається дуже багато електроенергетичних проєктів, а промисловість, на жаль, у нас не розвивається (…), але в нас під боком є великий ринок експорту до країн ЄС", – наголосив голова комітету.

Окрім того, як зауважив Герус, Україні необхідно працювати над розвитком своїх енергетичних ринків, як роздрібного, так і оптового, де мають з'являтися нові інструменти.

"Обов'язково, я вважаю, потрібно розвивати ідею довгострокових контрактів на поставку електроенергії. Вже перші аукціони прийшли, вони були, я б сказав, дуже успішні, тому це треба продовжувати", – констатував він.

Необхідно також запроваджувати на енергоринках ф'ючерси, додав Герус.

"У мене має бути зустріч з заступником голови Нацбанку, який займається цим питанням. Ми домовилися, на четвер маємо зустрітися і теж обговорити, що потрібно прийняти для того, щоб цей інструмент в нас почав з'являтися і почав розвиватися", – повідомив голова Енергокомітету.