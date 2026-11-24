Прокурори Офісу генерального прокурора скерували до Шевченківського районного суду міста Києва обвинувальний акт стосовно фельдшера виправної колонії №10 у Республіці Мордовія (РФ), відомого як "Доктор Зло", якому інкримінують систематичне катування електрострумом та побиття 29 українських військовополонених.

Як повідомляє Офіс генпрокурора у вівторок, фігуранту інкримінують вчинення воєнного злочину, передбаченого ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з військовополоненими).

За даними слідства, упродовж 2023-2025 років медпрацівник систематично застосовував насильство до українських захисників, серед яких були оборонці Маріуполя та "Азовсталі". Замість надання медичної допомоги обвинувачений завдавав полоненим ударів електричним струмом, бив їх трубою та зв'язкою ключів, а також принижував їхню честь і гідність.

"Особливо цинічно обвинувачений діяв під час медичних оглядів та видачі ліків. Коли військовополонені зверталися по допомогу, він наказував їм простягнути руки нібито для отримання медикаментів, після чого застосовував електрошокер", – наголошується в повідомленні.

В одному із задокументованих випадків унаслідок удару електричним струмом військовополонений був тимчасово паралізований. Іншого захисника медпрацівник бив ключами по голові та змушував імітувати гавкіт собаки.

У відомстві нагадали, що підозру фельдшеру, якого в межах власного розслідування ідентифікували журналісти проєкту "Схеми" ("Радіо Свобода"), оголосили 3 грудня 2025 року, а обвинувальний акт скерували до суду 20 листопада 2026 року; за інкримінований воєнний злочин йому загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.