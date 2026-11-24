Завод виробника хлібобулочних виробів Chanta mount LLC ("Чанта Маунт") на Київщині зазнав пошкоджень внаслідок атаки РФ 19 листопада.

Про це підприємство повідомило на сторінці в Instagram у вівторок.

"19 листопада внаслідок ворожої атаки серйозних пошкоджень зазнав наш завод Chanta. На щастя, ніхто з працівників не постраждав. І це для нас найголовніше. Це вже друга атака на наше підприємство від початку повномасштабного вторгнення. Попри значні руйнування, ми вже розпочали відновлювальні роботи та докладаємо всіх зусиль, аби якнайшвидше відновити виробництво", – йдеться у публікації.

Завод із виробництва заморожених хлібних напівфабрикатів "Чанта Маунт" входить до складу хлібного холдингу "Хлібні інвестиції", яка об'єднує потужності у Волинській, Івано-Франківській та Київській областях. До структури активів бенефіціарів групи також належать ПрАТ "Теремно Хліб" (Луцьк) та Івано-Франківський хлібокомбінат.

Продукція холдингу випускається під основними брендами "Теремно" та Chanta (заморожені хлібобулочні вироби) і реалізується через власну торговельну мережу та провідні ритейл-мережі України. Власниками активів є Олена Чернишова та Олег Гуменюк.