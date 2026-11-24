Міністерство у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб розробило спільно з громадами на прифронтових територіях та шістьма обласними військовими адміністраціями проєкт, у межах якого визначено 840 об'єктів, на яких будуть зведені мобільні укриття з урахуванням потреб та безпеки дітей, повідомляє заступник міністра у справах громад, територій та ВПО Артем Гусак.

"Дійсно, ми як міністерство виконуємо наразі ініціативу президента України (Володимира Зеленського – ІФ-У) по знаходженню фінансування та облаштування мобільних укриттів за державним стандартом, визначеним спільно з ДСНС та Міністерством. Власне було визначено 840 місць, де за ОВА нам потрібні такі мобільні укриття, зважаючи на маршрути шкільних автобусів", – сказав Гусак під час дискусії "Безпечне дитинство: бюджетні пріоритети та спільна відповідальність держави і громад" у Києві у вівторок, передає кореспондент "Інтерфакс-Україна".

За його словами, ці мобільні укриття використовуватимуться не лише для дітей, а й їхніх батьків та будь-яких цивільних осіб, яких може застати повітряна тривога чи атака дронів.

Він додав, що в 2026 році вперше було виділено 500 млн грн з державного бюджету на опалювальний сезон у школах. "Така бюджетна програма не була запланована від початку року, а вона з'явилася у червні. В цьому році вперше на таку програму були виділені кошти з державного бюджету – на школи це 500 млн грн", – розповів Гусак.